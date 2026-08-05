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Kaynak: İHA

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir iş makinesinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün saat 13.00 sularında Ankara-Samsun kara yolu Kırıkkale yönü Kayadibi Mahallesi civarında ilerleyen transmikserde henüz saptanamayan bir gerekçeyle yangın başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye hızla itfaiye görevlileri yönlendirildi. Alevlerin aracı sardığı dakikalar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın sonrası transmikser kullanılmaz duruma geldi.