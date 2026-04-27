Ankara'nın Altındağ Hacı Bayram Mahallesi Çankırı Caddesi'nde bir binada göçük meydana geldi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alınan ilk bilgiye göre 4 katlı binanın yıkımı esnasında, tedbir amaçlı yapılan bariyer yıkılırken, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.