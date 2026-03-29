Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı-Ankara yolu 8'inci kilometresinde meydana geldi. Azmak mevkisinde hafif ticari araç ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekipler Y.K.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yetkililer sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.