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Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bir genelge yayımladı.

Genelgeye göre, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle olmak üzere 9 ilçede 6-12 Temmuz tarihleri arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve benzeri kamuya açık etkinlikler yasaklandı.

Valilik açıklamasında, hassas bölgeler dışında kalan alanlarda düğün gibi etkinliklerin yasak kapsamında olmadığı belirtilirken, bu bölgelerde yapılacak etkinliklerin ise ilçe kaymakamlıklarının iznine tabi olacağı ifade edildi.