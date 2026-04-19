Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların kimlik bilgilerini yasa dışı yollarla ele geçiren bir şebekeyi takibe aldı. Şüphelilerin, kurbanlarını telefonla arayarak "Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor. Operasyon yapılacak; evdeki altın ve paraları gelen görevliye teslim edin, inceleme sonrası iade edilecek." ifadeleriyle kandırdığı belirlendi.

MİLYONLUK VURGUN SON ANDA ENGELLENDİ

Dolandırıcıların, mağdurlarla telefon irtibatını hiç kesmeyerek baskı kurduğu, 2 vatandaştan ziynet eşyası ve nakit parayı elden teslim aldığı saptandı. Ayrıca diğer mağdurların da ellerindeki döviz ve altınları bozdurarak şebekenin hesaplarına aktarmaya zorlandığı tespit edildi.

OPERASYONUN BİLANÇOSU

Ekiplerin titiz takibi sonucu Ankara merkezli 3 ilde düğmeye basıldı. Yapılan baskınlarda 12 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye gönderilen şüphelilerden 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Yetkililerinden Uyarı: Yetkililer, hiçbir kamu görevlisinin vatandaşlardan telefonla para, altın veya ziynet eşyası talep etmeyeceğini hatırlatarak, bu tarz aramalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.