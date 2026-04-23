Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, doğanın vahşi yüzü sabahın erken saatlerinde şehre yaklaştı. Uruş Yolu üzerinde seyir halindeki bir vatandaş, yolun karşısına geçmeye hazırlanan kalabalık bir yaban geyiği sürüsüyle karşılaştı. Boş arazide özgürce koşan geyikler, bölgedeki doğal yaşamın zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

TRAFİK GEYİKLER İÇİN DURDU

Sürücü, aniden yola doğru koşan geyikleri fark edince aracını durdurarak bu büyüleyici geçiş törenine tanıklık etti. Geyiklerin ürkmeden sergilediği doğal hareketler, bir süre yolun kapanmasına neden oldu. Sürünün güvenli bir şekilde arazinin derinliklerine girmesinin ardından trafik normale döndü.

O ANLAR KAYIT ALTINDA

Nadir görülen bu toplu geçiş anını kaçırmak istemeyen vatandaş, cep telefonuna sarılarak geyik sürüsünü saniye saniye kaydetti.