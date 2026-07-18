Ankara'da direnişlerini sürdüren sürdüren öğretmenlere Halkların İklim Zirvesi'nden destek geldi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası sosyal medya X hesabından yaptıkları açıklamada kendilerine yapılan destek ziyaretini paylaştı.

'MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Özel sektör öğretmenlerine yapılan destek ziyaretine okunan mesaj sosyal medya X hesabından paylaşıldı: Destek mesajı şu şekilde:

"Şunu çok iyi biliyoruz ki, öğretmenlerimizin gösterdiği bu kararlı direniş sadece onların değil; hepimizin direnişidir. Onların talepleri, bizim de kendi taleplerimizdir. Sistem bizi hayatın neresinde eziyor ve sömürüyorsa; bizler de direnişte olan kadınlarla, gençlerle, öğrencilerle, öğretmenlerle, fabrikadaki işçilerle ve tarladaki köylülerle birlikte tam orada kendimizi var ediyoruz. Yaşamın olduğu her yerde mücadeleyi sahiplenmeye ve büyütmeye devam edeceğiz."

Ankara’da taleplerimiz için sürdürdüğümüz mücadele devam ediyor!



Direnişimize dayanışma ziyareti gerçekleştiren Halkların İklim Zirvesi, destek mesajlarını paylaştı:



“Şunu çok iyi biliyoruz ki, öğretmenlerimizin gösterdiği bu kararlı direniş sadece onların değil; hepimizin… pic.twitter.com/FzF2g01f3a — Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası (@ogretmensendika) July 18, 2026

NE OLMUŞTU?

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında bir araya gelen eğitimciler; insanca yaşayabilecekleri bir ücret, taban maaş garantisi, mülakat adaletsizlikleri ve güvencesiz istihdama karşı başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok şehirde eyleme geçti. Protestolar esnasında öğretmenlerin karşı karşıya kaldığı polis müdahalesi ve gözaltılar, yaşanan şiddet olayları sebebiyle toplumda geniş bir yankı buldu.