Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Ankara'da emniyet ekiplerinin uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA DELİLLERE ULAŞILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer ve imkan sağlama ile fuhuş suçlarını işlediklerine yönelik delillere ulaşıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda soruşturma derinleştirildi.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 7 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

10 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik soruşturmanın sürdüğü bildirildi.