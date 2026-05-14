Teknoloji ve telekomünikasyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu (GSR), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) ev sahipliğinde başkent Ankara’da kapılarını açtı. Yaklaşık 100 ülkeden 1000’i aşkın üst düzey temsilcinin katıldığı zirvede, Türkiye sadece ev sahibi olarak değil, teknolojiye yön veren stratejik bir aktör olarak konumlandı.

GSR BAŞKANLIĞI TÜRKİYE’YE GEÇTİ

Sempozyumun açılışında konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, etkinliğin Türkiye’de ilk kez düzenleniyor olmasının tarihi önemine dikkat çekti. Karagözoğlu, sempozyum kapsamında "GSR-26 Başkanı" görevini ülke adına üstlendiğini duyurdu.

Basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Karagözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) en önemli etkinliklerinden biri olan GSR’ye, Ankara’da ve kendi yerleşkemizde ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur. 'Dijital Sınırları Keşfetmek' temasıyla, dijital pazarların kamu yararına hizmet etmesi ve hızla değişen teknolojik ortama gerçekçi yanıtlar verilmesi için ortak bir akıl oluşturuyoruz."

"DİJİTAL BAĞIMSIZLIK, TAM BAĞIMSIZLIK DEMEKTİR"

Zirveye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise dünyada yeni bir "egemenlik rekabeti" yaşandığını vurguladı. Sayan, Türkiye’nin artık sadece teknoloji tüketen değil, regülasyon üreten ve dijital geleceği şekillendiren bir güç haline geldiğini belirtti.

Sayan’ın konuşmasından öne çıkan kritik başlıklar:

Milli Teknoloji Hamlesi: "Türkiye artık dijital koridorların, fiber ağların ve yapay zeka temelli dönüşümün merkez ülkesidir."

Veri Güvenliği: "Verisini koruyamayan, yapay zeka kapasitesi geliştiremeyen ülkelerin gelecekte tam bağımsızlığını sürdürmesi mümkün olmayacaktır."

İnsan Odaklı Yapay Zeka: "Teknoloji insanın yerine geçen değil, insanı güçlendiren bir araç olmalı. Yapay zeka insanlığın vicdanından kopmamalıdır."

MASADA KRİTİK KONULAR VAR: YAPAY ZEKADAN SİBER GÜVENLİĞE

İki gün sürecek oturumlarda küresel ölçekte rehber dokümanlar hazırlanacak. Zirvenin gündem maddeleri arasında; yapay zeka yönetişimi, 5G ve ötesi teknolojiler, afet dayanıklılığı ve gençlerin dijital dünyada korunması gibi stratejik başlıklar yer alıyor.

GSR-26 sonunda kabul edilecek rehber doküman, dünya genelindeki düzenleyici kurumlar için dijital pazarların yönetiminde bir yol haritası niteliği taşıyacak. Türkiye, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda bu süreçte küresel dijital yönetişimin kurucu aktörlerinden biri olarak rol alacak.