Olay, Keçiören ilçesi Kuşcağız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşındaki Recep Cengiz , henüz bilinmeyen bir nedenle önce annesi 57 yaşındaki Azize Cengiz ile 8 yaşındaki kızı Azra Cengiz’i silahla vurdu.

Cengiz’in, hayatını kaybeden annesi ve kızının cansız bedenlerini hafif ticari aracın bagajına koyduğu öğrenildi. Ardından boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Beyzanur Cengiz’in yaşadığı adrese gittiği belirtildi.

İddiaya göre kask takarak kargocu kılığına giren saldırgan, eve girdikten sonra eşini de tabancayla öldürdü. Olayın ardından aynı silahla intihar ettiği bildirildi.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki çalışmaların ardından otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Şüphelinin 2025 yılının Aralık ayında cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.