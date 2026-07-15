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Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Saimekadın Caddesi'nde seyir hâlinde olan EGO otobüsü, bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarına savrulan otobüs, park durumundaki 4 araca çarptıktan sonra bir dükkana girerek durabildi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine kaza mahalline çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada, otobüsün içinde ve dükkanda bulunan toplam 5 kişinin yaralandığı tespit edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Çarpmanın etkisiyle dükkan önündeki 4 araçta ve iş yerinde ağır hasar oluştu.

Ekipler, dükkana giren otobüsü ve kazaya karışan diğer araçları yoldan kaldırmak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kazanın hemen öncesinde iş yerinden çıkıp aracına bindiğini belirten dükkan sahibi Ali Yağlı, dehşet anlarını şu sözlerle aktardı:

"Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey. İnsanlar akın akın koştu. Çok korktum, otobüs insanları altına aldı diye ama Allah'a çok şükür ölü yok, yaralılar var. 5 yaralı varmış. İnsanlar seferber oldu. Otobüs hızlıydı. 'kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor ama şu an net bir şey söyleyemiyoruz tabii. İçeri girdiğimizde şoför şoktaydı, kendinde değildi."

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.