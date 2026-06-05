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Olay, Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi'ndeki bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dükkan içerisinde bulunan Sancak K. ile Rıfat K. ve Zemzem K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Sancak K., yanındaki av tüfeğini ateşleyerek Rıfat K. ve Zemzem K.’ye kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan iki kişiyi arkasında bırakan Sancak K., daha sonra dükkanın dışına çıktı ve aynı av tüfeğiyle intihar etti.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU KRİTİK

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, saldırgan Sancak K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları saçmalarla ağır şekilde yaralanan Rıfat K. ve Zemzem K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı dükkan ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak feci olayın perde arkasını aralamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.