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Kaynak: İHA

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Akçaören ve İnceğiz mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek çevreye yayıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kahramankazan Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, söndürme araçları ve iş makineleriyle alevlere müdahale etti.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.