Mamak ilçesindeki Mavi Göl'de meydana geldi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın eski danışmanı Serdar Özkanatoğlu, 2 gün önce eşiyle tartışıp evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Özkanatoğlu'na ulaşamayan ailesi, polise kayıp ilanında bulundu.

Dün Mavi Göl'de ceset bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, cesedin Özkanatoğlu'na ait olduğunu belirledi. Özkanatoğlu'nun eşine 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj attığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Serdar Özkanatoğlu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Özkanatoğlu'nun cenazesi, bugün Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.