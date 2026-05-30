Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ankara’nın Beypazarı ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden sahasında görev yapan işçiler, arazi çalışmaları gerçekleştirdikleri sırada bir grup çakalın yavru bir ceylana saldırdığını fark etti. Duruma anında müdahale eden işçiler, yavru ceylanı çakalların elinden kurtararak güvenli bir alana aldı.

Koruma altına alınan ve yapılan kontrollerde doğal yaşamını tek başına sürdürebilecek durumda olduğu belirlenen yavru ceylan için ekipler harekete geçti. Gerekli gözetim süreci tamamlanan ceylan, Beypazarı’na bağlı Sekli Mahallesi kırsalında yeniden doğal ortamına salındı.

Doğaya bırakıldığı ilk anlarda bir süre duraklayarak çevresini inceleyen yavru ceylan, daha sonra hızla koşarak gözden kayboldu. Ceylanın özgürlüğüne kavuştuğu o duygusal anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.