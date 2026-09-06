Başkentte sürücüleri yakından ilgilendiren trafik düzenlemesinin, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde saat 10.00’da gerçekleştirilecek etkinlik nedeniyle yapılacağı belirtildi.
Ankara’da bugün dikkat: Bu yollar trafiğe kapanacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde bugün düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Saat 07.00’den itibaren ihtiyaç olması halinde uygulanacak trafik tedbiri kapsamında bazı güzergahlar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacak.Züleyha Öncü
ANKARA'DA HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, etkinlik nedeniyle saat 07.00’den itibaren ihtiyaç olması halinde bazı yollar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.
Trafiğe kapatılması planlanan yollar şöyle:
Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı,
Bağdat Caddesi'nin 357. Cadde ile Anadolu Bulvarı arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı,
266. Cadde'nin Bağdat Caddesi ile 269. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan yolların tamamı.
Trafik tedbiri etkinlik boyunca uygulanacak
Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan tedbirlerin, etkinliğin güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanacağı bildirildi.
Sürücülerin özellikle sabah saatlerinden itibaren belirtilen güzergahlarda oluşabilecek trafik yoğunluğunu dikkate almaları ve mümkün olduğunca alternatif yolları kullanmaları önem taşıyor.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, etkinlik nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla trafik akışını ihtiyaç doğrultusunda düzenleyecek.