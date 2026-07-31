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Kaynak: İHA

Ankara'da bir şahıs mahallede korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü kendi evini yaktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.