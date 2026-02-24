Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Cebeci semtinde bir dönem sona eriyor. 30 Kasım 1938 doğumlu, 88 yaşındaki kunduracı Nurettin Cebeci, tam 65 yıldır sürdürdüğü mesleğine veda etmeye hazırlanıyor. Ankara’da “protokol kunduracısı” olarak tanınan usta isim, Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki 20 metrekarelik dükkanını kapatıyor.

ANKARA’DA BİR SANAT VE SİYASET DURAĞI

1963 yılında kendi iş yerini açan Nurettin Cebeci, kısa sürede “Bale Kundura” markasıyla Ankara’da tanınan bir isim haline geldi. Dükkanın adı, dönemin tiyatro çevrelerinden gelen “Türkiye’de bale ayakkabısı yapılır mı?” sorusu üzerine Londra’dan getirilen bir modeli bire bir üretmesiyle ortaya çıktı. Bu başarı, Cebeci’yi Ankara’da özel üretim ayakkabı denince akla gelen ilk ustalardan biri yaptı.

Özellikle Ankara Radyosu sanatçılarının uğrak noktası haline gelen Bale Kundura, zamanla bir sanatçı buluşma mekânına dönüştü. İlk müşterileri arasında bestekâr İsmet Nedim yer aldı. Ustanın arşivinde; Zeki Müren, Adnan Şenses, Mustafa Sağyaşar ve Ahmet Sezgin gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin fotoğrafları bulunuyor.

SİYASET DÜNYASININ DA TERCİHİ OLDU

Bale Kundura zamanla siyasetçilerin de adresi haline geldi. El emeğiyle ayakkabı diktiği isimler arasında merhum başbakan Bülent Ecevit de yer aldı. Ayrıca eski Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem, eski bakan Halil Başol, TBMM eski başkanlarından Köksal Toptan ve eski bakan Ahmet Tahtakılıç da Cebeci’nin müşterileri arasında yer aldı.

Dükkanın kapısında ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Grup Başkanvekilliği döneminde gerçekleştirdiği ziyarete ait bir fotoğraf bulunuyor.

ARTVİN’DEN ANKARA’YA UZANAN BİR USTALIK HİKAYESİ

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünde doğan Nurettin Cebeci, yokluk içinde geçen çocukluk yıllarını “Yumurta satarak kağıt, kalem aldım, okuyabildim” sözleriyle anlatıyor. İlkokul mezunu olan Cebeci, mesleğe bir akrabasının yanında çırak olarak başladı. 14–15 yaşlarında adım attığı kunduracılığı bir süre İstanbul’da sürdürdü, ardından Ankara’ya gelerek mesleğine başkentte devam etti.

BÜLENT ECEVİT İLE UNUTAMADIĞI ANI

Ustanın hafızasında en özel anılardan biri, Bülent Ecevit ile yaşadığı kısa diyalog. Ayakkabıyı çekecekle giydirmek istediğinde Ecevit’in bunu kabul etmediğini anlatan Cebeci, o anı şöyle aktarıyor:

“Çekecekle giydirmek istedim, kabul etmedi. ‘Ben kendim giyeceğim’ dedi. Israr edince çekeceği elimden aldı, ayağını koltuğun altına koyarak ayakkabısını kendi giydi. Genelde yuvarlak burun ayakkabı tercih ederdi, çok nezaketliydi.”

“BU DÜKKAN BENİM HAYATIMDI”

Son dönemde turistlerin de ziyaret ettiği Bale Kundura artık kepenk indiriyor. Nurettin Cebeci için bu dükkan sadece bir iş yeri değil, dostlukların kurulduğu, sanat ve siyasetin aynı kapıda buluştuğu bir mekândı.

“Bu cadde, bu sokak, bu dükkan… Bunlar benim hayatım” diyen 65 yıllık usta, Ankara esnaf tarihine adını yazdırarak mesleğine veda ediyor.

Anahtar Kelimeler: Ankara kunduracı, Çankaya Cebeci ayakkabıcı, Bale Kundura, Nurettin Cebeci kimdir, Ankara protokol kunduracısı, Bülent Ecevit ayakkabıcısı.