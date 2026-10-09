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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 11 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu dolayısıyla kent içi toplu taşımada geçici güzergâh düzenlemesine gidildiğini bildirdi. Etkinlik kapsamında araç trafiğine kapatılacak bulvar ve caddeleri kullanan EGO otobüs hatları, maraton tamamlanana kadar alternatif rotalar üzerinden sefer yapacak.

EGO yetkilileri, geçici düzenlemelerden etkilenecek hatları duyurarak vatandaşların ulaşım mağduriyeti yaşamamaları adına planlamalarını güncellenen güzergâhlara göre yapmalarını önemle rica etti.

GÜZERGÂHI DEĞİŞEN EGO HATTLARI VE ALTERNATİF ROTALAR

Maraton süresince geçici olarak rotası değiştirilen EGO otobüs hatları ve izleyecekleri yeni güzergâhlar şu şekildedir: