Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara’nın Etimesgut, Gölbaşı ve Bala ilçelerinde bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete’nin 17 Mart 2026 tarihli sayısında yayımlanan karara göre söz konusu taşınmazlar, "Ankara İli İçmesuyu Temin Projesi (Kesikköprü) Revize Projesi" kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Karar kapsamında Etimesgut ilçesinde Eryaman, Elvanköy, Yapracık, Yukarıyurtçu ve Şehitali mahallelerinde; Gölbaşı ilçesinde Tulumtaş, Yağlıpınar, Ahiboz ve Karaali mahallelerinde; Bala ilçesinde ise Çiğdemli, Kesikköprü ve Bahçekaradalar mahallelerinde bulunan taşınmazlar acele kamulaştırma kapsamına alındı.

Karar Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.