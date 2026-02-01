Ankara’da barınma krizi her geçen gün daha ağır bir tabloya dönüşüyor. Dar gelirli vatandaşlar, başlarını sokacak bir çatı bulabilmek için insan onuruna aykırı koşulları kabullenmek zorunda kalıyor. Kentte bazı ev sahipleri, dairelerini birbirini tanımayan çok sayıda kişiye kiralayarak adeta yatakhane düzeni kurdu.

NEFES’ten İlke Çıtır’ın haberine göre, özellikle öğrencilerin, emeklilerin ve asgari ücretlilerin yaşadığı bu evlerde kişi başı aylık kira bedeli 12 bin ile 16 bin lira arasında değişiyor. Ev sahipleri yüksek gelir elde ederken, kiracılar kalabalık, sağlıksız ve güvensiz koşullarda yaşamaya mecbur bırakılıyor.

TÜRK-İŞ’in aralık ayı verileri, barınma krizinin boyutunu gözler önüne seriyor. Açlık sınırı 30 bin 143 liraya, yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 liraya yükselirken Ankara’da ortalama kira bedeli 25 bin liraya dayandı. Asgari ücretli bir çalışanın gelirinin yaklaşık yüzde 89’unu yalnızca kiraya ayırması gerekiyor. Bu tablo, başkentte tek başına ev tutmayı dar gelirli için neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Ev değil, toplu yaşam alanı

Son dönemde yaygınlaşan bu kiralama modelinde, çoğunlukla 4+1 daireler 6 ila 8 kişiye, bazı büyük daireler ise 12 kişiye kadar kiraya veriliyor. Salonlara dahi yatak konulurken, kiracı sayısı artırılarak ev sahibinin geliri katlanıyor.

4+1 bir dairede kişi başı 12 bin lira kira alınması halinde aylık toplam gelir 96 bin liraya ulaşırken, daha büyük dairelerde bu rakam 192 bin lirayı bulabiliyor. Depozito bedelleri ise çoğu zaman kira tutarıyla eşitleniyor. Su, elektrik ve internet kiraya dahil edilirken, doğalgaz faturası ayrıca talep ediliyor.

'Tavuk kümesinden hallice yerlerde yaşıyoruz'

Keçiören’de bu evlerden birinde kalan ve isminin açıklanmasını istemeyen üniversite mezunu bir genç, yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle anlattı:

“Normal bir eve çıkmak için ilk etapta neredeyse 100 bin lira gerekiyor. Bunu karşılamam mümkün değildi. Bu ilanı görünce aracıyla görüştüm. Depozito veremeyeceğimi söyledim, ‘Ev sahibine söylemeyiz’ dediler. Burada çoğunlukla öğrenciler ve şehir dışından iş bulmak için gelen insanlar kalıyor. Ortak alanları sırayla temizliyoruz ama yaşam şartlarımız berbat. Tavuk kümesinden hallice yerlerde yaşıyoruz. Hayattan hiçbir umudum kalmadı, sadece tutunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.