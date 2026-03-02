Ankara’da Şubat ayında etkili olan yağmur ve kar erimeleri, barajlardaki su seviyelerinde artırsa da kritik havzalarda doluluk oranları hâlâ istenen seviyelerin altında kalıyor ve su güvenliği açısından endişe yarattı. Uzmanlar, barajların kalıcı olarak dolması için Mart ayında da düzenli ve mevsim normlarına uygun yağışların şart olduğunu belirtti.

ANKARA BARAJLARI TOPLAM DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Ankara’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, baraj doluluk oranlarını sınırlı da olsa yükseltti. 27 Şubat’ta yüzde 27,06 olan genel doluluk, 28 Şubat’ta 27,14’e, 1 Mart’ta 27,21’e ve bugün yüzde 27,24’e ulaştı.

Uzmanlar, kademeli artışın kısa vadeli bir yükselişi temsil ettiğini belirterek, kalıcı ve yeterli su seviyeleri için düzenli yağışların sürmesinin kritik olduğunu vurguladı.

ANKARA BARAJLARINDA DOLULUK ORANI YAVAŞ YÜKSELİYOR: SU GÜVENLİĞİ KRİTİK

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre başkentteki barajların doluluk oranı, 28 Şubat’ta yüzde 18,65, 1 Mart’ta yüzde 17,74 ve bugün yüzde 18,77 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, artışın sınırlı olsa da olumlu olduğunu belirtirken, kalıcı su rezervi için düzenli ve mevsim normlarına uygun yağışların önemine dikkat çekti.

ANKARA 2 MART 2026: BARAJLARDA SON DURUM

• Akyar Barajı: %47,00

• Çubuk 2 Barajı: %41,00

• Kargalı Barajı: %100.00

• Kavşakkaya Barajı: %34,77

• Kurtboğazı Barajı: %33,09

• Çamlıdere Barajı: %23,20

• Eğrekkaya Barajı: %47,70

• Peçenek Barajı: %21,74

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,20