Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Timleri (ARAT), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama İlamat Bürosu’nun talimatıyla kent genelinde aranan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda; yaralama, hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık suçlarından aranan, ayrıca firari hükümlü 101 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Operasyon sırasında şüphelilerin dolap, yatak ve çatı gibi gizli bölmelere saklandıkları anlar kameraya yansıdı.

Yakalanan isimler arasında; dolandırıcılık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2023’ten beri aranan M.B.A., hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydı olan cezaevi firarisi Y.O., ayrıca yağma suçundan 20 yıl hapis cezası ve 29 suç kaydı bulunan M.K. de yer aldı.