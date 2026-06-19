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Kaynak: İHA

Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi’nde bulunan ve özellikle yağışlı havalarda kayganlaşan dik rampa, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yokuşu çıkmaya çalışan araçların yaşadığı güçlükler, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle geniş kitlelerin ilgisini çekti.

Söz konusu yokuşu çektiği videolarla gündeme taşıyan içerik üreticisi Atilla Karaca, paylaşımlarının ardından bölgenin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Karaca, “Araçların çıkamayışlarını videoya çekip internette paylaştım. Video çok izlendi ve ardından talep arttı. Şu an geldiğimiz noktada araç markaları ve sosyal medya fenomenleri buraya gelip video çekiyor. Şu an Türkiye’nin en popüler yokuşu burası” dedi.

Yokuşun özellikle yağışlı havalarda daha tehlikeli hale geldiğini ifade eden Karaca, zemin kuruyken araçların daha rahat çıkabildiğini ancak ıslak zeminde lastiklerin tutunmakta zorlandığını söyledi. Eski ve lastikleri yıpranmış araçların yokuşu çıkmakta daha fazla zorlandığını dile getirdi.

"YARDIM İSTEDİ, BEN DE DESTEK OLDUM"

Karaca ayrıca, ilk dikkat çeken olayın bir kadın sürücünün yokuşu çıkamayarak ağlamasıyla başladığını belirterek, “Yardım istedi, ben de destek oldum. Bu olaydan sonra burası daha fazla ilgi görmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Aracını test etmek için bölgeye gelen sürücülerden Ada ise yokuşun sosyal medyada ünlenmesinin ardından buraya geldiğini belirterek, “Ankara’nın bilinen bu yokuşunu görünce arabamı burada denemek istedim. Yağmurlu havada geri geri çıkmaya çalışırken zorlandım ama eğlenceli bir deneyim oldu” diye konuştu.

Öte yandan, yokuşun neden araçlar için zorlayıcı olduğu konusu Başkentliler arasında tartışma konusu olurken, Ankara’daki dik ve hasarlı yollar da yeniden gündeme geldi.