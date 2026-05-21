Ankara'da bulunan Batıkent Atatürkçü Düşünce Derneği’nde (ADD) bağlama eğitimi alan kursiyerlerin yıl sonu konseri gerçekleştirilecek. Konserde öğrencileri ile ADD THM koro şefi ve bağlama eğitmeni Aydın Bazin de sahne alacak.

Öte yandan Necdet Kurt, Nihat Demirtaş ve İsrail'den gelen barış gönüllüsü sanatçı Gur Völner'in de konuk olarak sahne alacağı gecede barış türküleri seslendirilerek coğrafyaya barış mesajları verilecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu konser cumartesi günü (23 Mayıs) ADD Batıkent Şb. Ahmet Taner Kışlalı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.