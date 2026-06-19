Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini güçlendirmek ve genç sanatçılara üretim alanı oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir çalışmayı hayata geçirdi. Çankaya'da bulunan Farabi Alt Geçidi'nin duvarları, gönüllü grafiti sanatçılarının hazırladığı eserlerle tamamen yenilendi.

Farklı tarzlarda hazırlanan çalışmalar sayesinde alt geçit, yalnızca bir ulaşım noktası olmaktan çıkarak sanatın sergilendiği kamusal bir alana dönüştü.

SOKAK SANATI İÇİN YENİ PROJELER YOLDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, sokak sanatını kentin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, benzer projelerin devam edeceğini söyledi.

Köroğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara sadece gri binalardan ibaret değil, başkentimizin sokaklarında muazzam bir dinamizm ve genç sanatçıların enerjileri var. Farabi Alt Geçidi, şehir için çok önemli bir arter ve genç sokak sanatçıları sayesinde adeta bir sanat galerisine dönüştü. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokak sanatını marjinal bir unsur olarak görmek yerine aslında kentin kültürel hafızasını ve dokusunu zenginleştiren çok önemli bir çağdaş unsur olarak görüyoruz. Genç sokak sanatçılarını Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak desteklemeyi düşünüyoruz. Onlar bize projelerini iletecekler ve şehrin her yerine, sanki kamusal alanları âdete bir tuval gibi görüp her yerinde açık hava sanat sergisine dönüştürmeyi planlıyoruz."

AÇILIŞ MAHALLE ŞENLİĞİYLE YAPILACAK

Projeye destek veren Çankaya Mahallesi Muhtarı Canan Akman ise çalışmaların mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüş aldığını belirtti.

Haziran ayı sonunda düzenlenmesi planlanan mahalle şenliğiyle eserlerin resmi açılışının yapılacağını ifade eden Akman, projeye katkı sağlayan gönüllü sanatçılara ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

SANATÇILAR: "ANKARA GRİ BİR ŞEHİR DEĞİL"

Alt geçitte eserleri bulunan ve "Sprey Cini" mahlasıyla tanınan grafiti sanatçısı ise çalışmanın temel amacının kente dair algıyı değiştirmek olduğunu söyledi.

Sanatçı açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Herkes sırayla bir şekilde kendini ifade etti burada. Her sanatçının kendi mesajı var. Başkentlilere vermek istediğimiz mesaj aslında şu; burada gri bir şehir algısı var ve ben Ankara’nın gri olduğunu düşünmüyorum. Biz bu algıyı değiştirip, bu kültürü sokakta yaşayan kültürü bir şekilde aktifleştirmek insanların birbirine destek olmasını artırmak, insanlar bizim yaptığımız işlerin yanından geçerken bir saniye bile olsun kafaları dağılsa bu mevcut ekonomik, sosyal, sosyolojik durumları düşünmemelerini sağlamak açıkçası amacımız bu."

HEDEF KAMUSAL ALANLARI SANATLA BULUŞTURMAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği uygulamanın yalnızca Farabi Alt Geçidi ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Belediyenin, genç sanatçıların hazırlayacağı yeni projelerle Başkent'in farklı noktalarını da açık hava sanat alanlarına dönüştürmeyi planladığı ifade ediliyor.