Çağlayan Mahallesi 293'üncü Sokak’taki 7 katlı apartmanın 4’üncü katındaki dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, yangının çıktığı dairede S.A. ile oğlu A.A.’nın mahsur kaldığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda anne ile oğlu kurtarıldı.

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Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen anne ile oğluna olay yerinde ayakta müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.