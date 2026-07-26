Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ankara'da akıllara durgunluk veren olay: Metro vagonlarına gizlice girip grafiti yaptılar

Ankara'da akıllara durgunluk veren olay: Metro vagonlarına gizlice girip grafiti yaptılar

Ankara’nın Sincan ilçesinde gecenin ilerleyen saatlerinde metro istasyonuna kaçak yollarla giren kimliği belirsiz iki kişi, bekleme halindeki metro vagonlarını boyayarak grafiti yaptı. Tel örgüleri keserek içeri girdiği öne sürülen şüphelilerin o anları güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Ankara'da akıllara durgunluk veren olay: Metro vagonlarına gizlice girip grafiti yaptılar - Resim: 1

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan GOP ve Harikalar Diyarı metro istasyonlarında gece saatlerinde sıra dışı bir olay meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahıs, vagonların park halinde bulunduğu alana gizlice sızarak tren gövdelerine grafiti çizdi.

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Ankara'da akıllara durgunluk veren olay: Metro vagonlarına gizlice girip grafiti yaptılar - Resim: 2

ELEKTRİĞİN KESİLDİĞİ SAATLERİ FIRSAT BİLDİLER

İddialara göre şüpheliler, istasyon çevresini saran koruma tel örgülerini keserek içeri girdi. Şahısların, hatlardaki yüksek gerilimin kesildiği ve seferlerin durduğu 02.00 ile 04.00 saatleri arasını özellikle seçtiği öne sürüldü.

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Ankara'da akıllara durgunluk veren olay: Metro vagonlarına gizlice girip grafiti yaptılar - Resim: 3

GÜVENLİK KAMERALARI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Vagonları boyayarak maddi zarara yol açan kişilerin rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın fark edilmesinin ardından emniyet güçleri bölgede inceleme başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alarak kaçan iki şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma yürütüyor.

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Ankara'da akıllara durgunluk veren olay: Metro vagonlarına gizlice girip grafiti yaptılar - Resim: 4
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Ankara'da akıllara durgunluk veren olay: Metro vagonlarına gizlice girip grafiti yaptılar - Resim: 5
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