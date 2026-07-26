Ankara'da akıllara durgunluk veren olay: Metro vagonlarına gizlice girip grafiti yaptılar

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan GOP ve Harikalar Diyarı metro istasyonlarında gece saatlerinde sıra dışı bir olay meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahıs, vagonların park halinde bulunduğu alana gizlice sızarak tren gövdelerine grafiti çizdi.