Ankara’da ikamet eden 54 yaşındaki Necla Özmen evlatlık olduğunu öğrenince biyolojik annesi sandığı Satı Özmen'e babasının kim olduğunu sordu. Annesi baban ABD Başkanı Donald Trump deyince 54 yaşındaki Özmen Ankara 27. Aile mahkemesine başvurarak Trump’a babalık davası açtı.

'SENİN BABAN TRUMP'

Ankara'da yaşayan Necla Özmen, anne olarak bildiği Satı Özmen'in itirafıyla hayatının şokunu yaşadı. Satı Özmen'in kendisine "Sen bizim öz evladımız değilsin.

Senin banan Donald Trump" dediğini söyleyen Özmen, "Gerçek annem yasak ilişki sonucu Trump'tan hamile kalmış, ABD'de baskı görünce Adana'ya gelip 1970'te beni doğurmuş.

Aynı anda Satı Özmen de hastanede ölü bebek dünyaya getirmiş. Gerçek annem beni Satı Özmen'e vermiş. Onlar da beni nüfuslarına kaydettirmişler" ifadelerini kullandı.