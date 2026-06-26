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Kaynak: DHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesindeki süt ürünleri üreten bir işletmeyi denetlendi. Yapılan incelemede piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan, 9 ton bozuk süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 kişi hakkında işlem yapılarak, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca, işletmeye idari para cezası uygulanarak faaliyetten men edildi.