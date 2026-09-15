Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 19’uncu durağı olan Ankara’da gerçekleştirilecek.

19–27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Ankara Kültür Yolu Festivali, beşinci kez başkentin tarihi ve kültürel dokusunu sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’nın farklı dönemlerin izlerini aynı şehirde buluşturan güçlü bir kültür mirasına sahip olduğunu belirterek, festivalle bu mirası sanatın gücüyle yeniden görünür kılmayı hedeflediklerini söyledi.

Dokuz gün boyunca Ankara’nın farklı noktaları kültür ve sanatın canlı mekanlarına dönüşecek.

50’DEN FAZLA LEZZET NOKTASI KURULACAK

Festivalin dikkat çeken bölümlerinden biri gastronomi olacak. Ankara’nın yöresel mutfak kültürü, 50’den fazla Lezzet Noktası aracılığıyla ziyaretçilerin keşfine sunulacak.

Ankara tava, Ankara simidi, Beypazarı güveci, Beypazarı kurusu, Çubuk turşusu, İnceğiz çorbası, öllüğün körü, efelek sarması ve bazlama gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Beypazarı havucu, Çubuk vişnesi ve Ankara armudu da gastronomi rotasının parçaları olacak.

Beypazarı’nın 80 katlı baklavasından Çubuk’un geleneksel turşuculuğuna, Kalecik’in bağcılık kültüründen Kızılcahamam’ın yöresel ürünlerine kadar Ankara’nın ilçelerinde yaşatılan farklı üretim ve mutfak gelenekleri de festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

Gastronomi programına Şef Mehmet Yalçınkaya ev sahipliği yapacak. Şef Cüneyt Asan, akademisyen şef Asuman Kerkez, Şef Doğa Çitçi, Şef Sezai Ömer Erdoğan, Şef Zeki Açıköz, Şef Kemal Can Yurttaş ve diğer konuk şefler Ankara mutfağının farklı yönlerini ele alacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR ANKARA’DA SAHNE ALACAK

Festival akşamlarının önemli buluşma noktalarından biri Başkent Millet Bahçesi olacak.

Dokuz gün boyunca gerçekleştirilecek konser programında Gökhan Türkmen, Hakan Altun, Derya Uluğ, Poizi, Sefo, Serkan Kaya, Ceza, Ebru Yaşar ve Özcan Deniz Ankaralılarla buluşacak.

Konser programı Başkent Millet Bahçesi ile sınırlı kalmayacak. CSO Ada Ankara başta olmak üzere kentin farklı kültür-sanat mekanlarında klasik müzikten caza, geleneksel müziklerden dünya müziğine uzanan çok sayıda konser ve dinleti gerçekleştirilecek.

Royal Philharmonic Orchestra, National Arab Orchestra, Kerem Görsev Trio feat. Engin Recepoğulları, Aytaç Doğan Quartet ve Dolapdere Big Gang & Hüsnü Şenlendirici de festival programında yer alacak.

Opera, bale, tiyatro ve müzikaller

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında müzik programının yanı sıra opera, bale, dans, tiyatro ve müzikaller de başkent seyircisiyle buluşacak. CSO Ada Ankara’da Kafkas Rüzgârı, Şiirin ve Ezginin Dansı ve Yazıt dans gösterileri sahnelenecek.

Opera Sahnesi’nde Don Giovanni operası ve Tango Tutkusu balesi sanatseverlerle buluşacak. Öteki Ankara müzikali Akün Sahnesi’nde, Gangster müzikali ise Atatürk Sanat Merkezi Kırmızı Salon’da izleyici karşısına çıkacak.



Festival boyunca Ankara’nın farklı noktalarında çok sayıda sergi sanatseverlerin ziyaretine açılacak. Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras: Ankara Sergisi, Ankara Resimleniyor, İki Ülkenin Kültürel Miraslarından Çağdaş Bir Seçki: Minhwa & Minyatür, Mitler, Düşler, Masallar Kardeşliğin Sonsuz Şimdiki Zamanı, Bir Savaşın Görsel Anatomisi, Kudüs, Taşlar ve Kuşlar: Sumud, Ah Güzel İstanbul ve Paranın Yolculuğu gibi sergiler ziyaretçilerle buluşacak.

Festival süresince keçe, ebru, çini, seramik, mozaik, ahşap oyma, tezhip, deri işleme, ipek iğne oyası, alevde cam şekillendirme ve geleneksel oyuncak tasarımı gibi atölyeler de düzenlenecek.

Festivalde çocuklara yönelik dokuz günlük özel bir program da hazırlanacak. Çocuk tiyatroları, müzikaller, yaratıcı yazarlık buluşmaları, drama çalışmaları, geleneksel gösteri sanatları, müze etkinlikleri ve sanat atölyeleriyle çocuklar kültür ve sanatla iç içe bir festival deneyimi yaşayacak.

Elsa Çocuk Müzikali, Dansın Melodisi, Palyaçolar Sirki Müzikali, Bremen Mızıkacıları, Nasreddin Hoca ile Keloğlan Çocuk Masalı, Elsa Nerede? Dedektif Olaf Macera Peşinde ve Karagöz’ün Türküsü çocukların izleyebileceği yapımlar arasında yer alacak.

Başkent Millet Bahçesi’nde kurulacak Çocuk Köyü’nde etkinlikler ve Etnospor faaliyetleri gerçekleştirilecek. Festival yalnızca salonlarda ve müzelerde düzenlenmeyecek.

Hamamönü, Hamamarkası ve Ulucanlar sanat sokaklarında etkinlikler yapılacak. FotoMaraton Ankara, rehberli müze gezileri, Gordion III. Uluslararası Arkeofilm Festivali, Afrika Yemek Kültürü ve Afrika Kahve Atölyesi gibi programlar da ziyaretçilerle buluşacak.

Gordion III. Uluslararası Arkeofilm Festivali ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Gordion’un tarihî ve arkeolojik mirası sinema ve belgesel anlatılarıyla yeniden ele alınacak.

Türk Hava Kurumu Müzesi’nde gerçekleştirilecek VR Gözlük Simülatörü ile ziyaretçiler sanal ortamda paraşütle atlayış deneyimi yaşayacak.

Ankara Kültür Yolu Festivali, 19–27 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca başkentin farklı noktalarında kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek.