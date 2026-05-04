

Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi, Kardelen Sanat Derneği ve Etimesgut Belediyesi iş birliğiyle karma resim sergisi ve “Yaşayan Değerlerimiz Ankara” programı Etimesgut 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezinde yoğun katılım ve coşkulu bir havada gerçekleşti.

10 ressamın eserlerinden oluşan karma resim sergisi ve ödül törenine siyaset, sanat, iş insanları, stk yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program salon girişinde Anadolu köylerindeki okullara ulaştırılmak amacıyla davetlilerin getirdiği okunmuş kitaplar toplandı.

Program öncesi SERÇEV korosu izleyicilere unutamayacakları sahne performansı ile şarkılar seslendirdiler. Ardından Kırşehirli sanatçı Volkan Dilek sazı ile Neşet Ertaş'ı unutulmaz iki güzel türküsünü seslendirdi.

Etimesgut ilçesinde düzenlenen “Yaşayan Değerlerimiz Ankara” ödül töreninde sunuculuğu Kardelen Sanat Derneği Başkanı yazar-şair Yusuf Ziya Leblebici ve Gülüş Meçhuli birlikte gerçekleştirdi. Açılış ve hoşgeldin konuşmasını Yusuf Ziya Leblebici yaptı.

Açılış konuşması sonrası Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Konuşması sonrası kendisine "Yaşayan Değerlerimiz" belgesi takdim edildi ve Atatürk resmi hediye edildi.

Okuduğu şiirlerle programa renk katan Leblebici, amaçlarının kültür sanat şemsiyesi altında sanata, sanatçıya ve katkı sağlayanlara vefa borcunun ödenmesi olduğuna vurgu yaptı. Leblebici, "Bu yıl 63'üncusu düzenlenen Yaşayan Değerler ödülleri sahiplerini buldu. Bugüne kadar yüzlerce sanatçımızı ödüllendirdik. On binlerce kitabı Anadolu'daki köylere ulaştırdık. Popüler kültürün karşısında olduğumuzdan dolayı destek göremesek de, bizler kültür ve sanatımıza sahip çıkarak yolumuza devam ediyoruz" dedi.

63’üncüsü gerçekleştirilen "Yaşayan Değerlerimiz Ankara" programında; sanatının yanı sıra yaşamlarıyla da topluma ilham olan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, CHP Milletvekili Veli Ağbaba, Gazeteci Yazar Mustafa Balbay, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluğlu, AKK Kale meclis başkanı Şevket Bülent Yahnici, TRT THM sanatçısı Emel Taşçıoğlu, Yönetmen Alper Kaya, THM sanatçısı Çiğdem Gürdal , Özel çocuklar öğretmeni Deniz Yıldırım, İş insanı Salih Şerbetçi ve Sanat tarihçisi Özgür Ceren Can ödül aldılar.