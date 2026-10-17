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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime yönelik destekleri kapsamında 2026 yılı güz dönemi mazot desteği ödemelerini gerçekleştirdi.

Belediyenin yaptığı açıklamaya göre, destekten yararlanan çiftçilerin ödemeleri hesaplarına aktarıldı.

20 BİN 182 ÇİFTÇİYE MAZOT DESTEĞİ

Güz dönemi için sağlanan mazot desteğinden toplam 20 bin 182 çiftçi yararlandı. Üreticilerin kartlarına aktarılan desteğin toplam tutarı ise 98 milyon 912 bin 250 TL oldu.

Çiftçiler, Başkent Çiftçi Kartı'na yatırılan destek tutarlarını güz dönemi tarımsal üretim çalışmaları kapsamında kullanabilecek.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, mazot desteğine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kırsal kalkınma ve üreticilere yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Belediyenin açıklamasında, “Üreten çiftçimizin yanında, kırsal kalkınma için çalışmayı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.