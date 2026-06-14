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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Ankara’nın yeni diplomasi üssünün görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara’nın uluslararası diplomasi trafiğinde daha etkin bir rol üstlenmesi amacıyla yeniden düzenlenen Etimesgut Havalimanı, kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından “Ankara Havalimanı” adıyla faaliyete geçiyor.

Başkentin yeni protokol kapısı olarak konumlandırılan havalimanı, devlet başkanları, üst düzey diplomatik heyetler ve resmi uçuşlar için özel olarak hazırlandı.

BAKAN AÇILIŞ TARİHİNİ GÖRÜNTÜYLE DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapsamlı modernizasyondan geçen Etimesgut Havalimanı'nın Ankara Havalimanı olarak "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet vereceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelecek ay NATO Zirvesi'nde de yoğun olarak kullanılacak havalimanı 15 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek törenle açılacak.

"KÜRESEL LİDERLERİN AĞIRLANACAĞI ULUSLARARASI BİR HAVACILIK MERKEZİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı 'ANK' koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nı sadece askeri bir meydan olmaktan çıkararak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürdükleri bilgisini vererek, buradaki çalışmaların Bakanlık koordinasyonunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildiğini aktardı.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN MODERNİZE EDİLDİ

Uraloğlu, havalimanındaki mevcut taksi yollarının tamamen yenilendiğini, ayrıca yeni paralel ve bağlantı taksi yollarının inşa edildiğini aktararak, pist güvenliği için Pist Sonu Emniyet Alanı'nın (RESA) oluşturulduğunu ifade etti.

Pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanlarının uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildiğini vurgulayan Uraloğlu, tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısının da baştan sona yenilendiği bilgisini verdi.

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otoparkın da hizmete hazır hale getirildiğini belirterek, havalimanındaki operasyonel birimlerin tek bir dijital ve operasyonel ağ altında entegre edildiğini anlattı.