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Kaynak: AA

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (ÖİB) Ankara ve İstanbul’da bulunan bazı taşınmazların satışına ilişkin ihaleleri onaylandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

ANKARA’DA İKİ TAŞINMAZ İÇİN SATIŞ KARARI

Maliye Hazinesi adına kayıtlı ve özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara’nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi’ndeki taşınmazın satışı uygun bulundu.

Taşınmazın, ihalede 155 milyon lira bedelle en yüksek teklifi veren Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti’ye satılması kararlaştırıldı.

Ankara’nın Mamak ilçesi Abidinpaşa-İmar Mahallesi’ndeki taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine yönelik ihalede ise 118 milyon 800 bin lira ile en yüksek teklifi veren Arslanlar İnşaat Mimarlık ve Mühendislik Ltd. Şti’nin teklifi onaylandı.

İSTANBUL’DAKİ TAŞINMAZ 1 MİLYAR 210 MİLYON LİRAYA

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Kemerburgaz köyünde bulunan ve mülkiyeti ÖİB adına kayıtlı taşınmazların bir bütün halinde özelleştirilmesine yönelik ihalede de satış kararı çıktı.

İhalede 1 milyar 210 milyon lira ile en yüksek teklifi veren Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ’ye satış yapılması onaylandı.

İKİNCİ TEKLİF DE BELLİ OLDU

Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine gelir kaydedilecek.

Bu durumda taşınmaz, ihale şartnamesi kapsamında 1 milyar 205 milyon lira bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Sarılar İnşaat ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’ye satılacak.

Sarılar İnşaat ve Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin de sözleşmeyi imzalamaktan kaçınması veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminat idare lehine gelir kaydedilerek ihale iptal edilecek.

YÜKÜMLÜLÜKLER YERİNE GETİRİLMEZSE İHALELER İPTAL EDİLECEK

Ankara’daki satışlarda da ihaleyi kazanan şirketlerin sözleşmeleri imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminatların idare lehine gelir kaydedilerek ihalelerin iptal edileceği belirtildi.