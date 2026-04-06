Bilecik’te yapımı süren ve yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının seyir sürelerini minimize edecek olan T26 Tüneli şantiyesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, incelemelerde bulundu.

Projenin son durumuna ilişkin saha ekiplerinden detaylı bilgi alan Bakan Uraloğlu, bölgedeki ulaşım konforunu bir üst seviyeye taşıyacak çalışmaların hızla ilerlediğini vurguladı.

20 DAKİKALIK YOL 9 DAKİKAYA DÜŞECEK

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı’nın en stratejik noktalarından biri olan 5 bin 587 metrelik T26 Tüneli’nin tamamlanması, bölgedeki ulaşım dinamiğini tamamen değiştirecek. Mevcut durumda kullanılan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hattın yerine geçecek olan 8 kilometrelik yeni YHT hattı, hız limitlerini de yukarı çekecek. Bakan Uraloğlu, tünel sayesinde trenlerin saatte 55 kilometre hız yerine 250 kilometre hıza ulaşabileceğini belirterek, "Bu tünelle birlikte 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek. Tek hat kullanımı nedeniyle yaşanan tren buluşma gecikmeleri de artık tarihe karışacak," ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, çalışmalar tamamlandığında hedeflerinin vatandaşlara "48 saatte tüm Türkiye’yi gezebilme" imkanı sunmak olduğunun altını çizdi.