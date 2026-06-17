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Ankara Valiliğinden yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan en son hava tahmin raporları paylaşıldı.

Yapılan değerlendirmelere göre, yarın günün ikinci yarısında başlayacak olan sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağış dalgasının, Ankara'nın güneyinde yer alan Bala, Evren ve Şereflikoçhisar ilçeleri haricindeki tüm ilçe ve merkez mahallelerde etkisini göstermesi bekleniyor.

Valilik, ani bastıracak yağışların beraberinde getirebileceği tehlikelere karşı karayollarındaki sürücüler ve vatandaşlar için acil durum uyarısı yaptı. Açıklamada, şu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı:

-Ani sel ve su baskınları,

-Yıldırım düşmesi,

-Yerel dolu yağışı tehlikesi,

-Yağış anında ani fırtına ve kuvvetli rüzgar,

-Şehir içi ve şehirler arası ulaşımda yaşanabilecek aksamalar.

Yetkililer, özellikle trafikte olacak vatandaşların ve bodrum katlarda ikamet edenlerin su baskını riskine karşı erken önlem alması gerektiğinin altını çizdi.