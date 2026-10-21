Kaynak: ANKA

Ankara Valiliği, güvenlik güçlerince 1-20 Ekim arasında okul ve çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 19 bin 854 şahsın sorgulandığını, 14 aranan şahsın tespit edildiğini, 22 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığını, 5 bin 832 aracın kontrol edildiğini ve trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 64 araca toplam 1 milyon 564 bin 774 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, kentte yapılan okul ve çevresindeki denetimlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında, öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitimlerini sürdürebilmeleri, okul ve çevrelerinde asayişin sağlanması, karşılaşabilecekleri risklerin önlenmesi ve güvenli ulaşım koşullarının oluşturulması amacıyla Valiliğimizin koordinasyonunda, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın iş birliğiyle kapsamlı tedbirler uygulanmaktadır. Bu doğrultuda, 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' kapsamında, 1-20 Ekim 2026 tarihleri arasında ilimiz genelinde güvenlik güçlerimizce okul ve çevrelerine yönelik gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda;

19 bin 854 şahıs sorgulanmış, 14 aranan şahıs tespit edilmiş, 22 şahıs hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapılmıştır. Bin 380 iş yeri denetlenmiştir. 5 bin 832 araç kontrol edilmiş, bunların bin 934'ünü okul servis araçları oluşturmuştur. Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği tespit edilen 64 araca toplam 1 milyon 564 bin 774 lira idari para cezası uygulanmıştır. Bin 168 park ve bahçe ile 159 metruk bina kontrol edilmiştir.

Gerçekleştirilen uygulamalarda, okul çevrelerinde kamu düzeninin korunması, öğrencilerimizin zararlı alışkanlıklardan ve olası tehlikelerden uzak tutulması ile servis taşımacılığında trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik kontroller yapılmış, tespit edilen aykırılıklar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin güvenliğine yönelik denetim, kontrol, bilgilendirme ve önleyici faaliyetler, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın iş birliğiyle eğitim öğretim yılı boyunca titizlikle ve kararlılıkla sürdürülecektir."