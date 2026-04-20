Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ

Ankara'nın Sincan ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara Sincan ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

KAZA KAVSAKTA MEYDANA GELDİ

Kaza, Sincan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde, Polatlı Caddesi ile Nergis Sokak kesişiminde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 06 F** 4** plakalı hafif ticari araç ile 06 B** 1** plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HIZLA HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın etkisiyle kamyonette yolcu konumunda bulunan G.A., ambulans şoförü M.Y. ile araçta bulunan bir görevli ve bir vatandaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ ADLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için bölgede inceleme başlatırken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldirıldı. Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.