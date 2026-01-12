Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk Kapalı Spor Salonu ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası'nın 23'üncü Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Yavaş, Ankara'da yaşanan trafik yoğunluğunun sebeplerinden birinin yanlış şehir planlaması olduğunu söyledi.

'GELİŞEBİLECEK İMKAN YOK'

Ankara'nın farklı bölgelerindeki nüfus farklılıklarına değinen Yavaş, "Yaşamkent; 19 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda imar artışıyla 31 bin. Alacaatlı; 65 bin nüfusa göre planlanmış, imar artışıyla 124 bin olmuş. 124 bin deyip geçmeyin. Artık herkesin kendinin, eşinin, çocuklarının ayrı ayrı arabası var. Kişi kadar araba saysanız yeri var. Beytepe; 59 bin nüfusa göre planlanmış, şu anda 95 bin ama 100 binleri geçecek. Dodurga, 9 bin nüfusa göre planlanmış. Geçen yayımladık, tam 500 bin nüfus oraya gidiyor. Bunların hepsi Eskişehir Yolu'nu kullanacak, hepsi aynı yolları kullanacak. Yeni yollar yok, gelişebilecek imkan yok. Dolayısıyla İncek Mahallesi; 19 bine planlanmış, 108 bin olmuş. Sürekli olarak bu imar artışları nedeniyle artık İncek Bulvarı'ndan yukarı çıkarken sağa-sola o binalara bakın. O her bir daireyi dört araçtan hesap etmek zorundayız" diye konuştu.

'REFERANDUMA GİDECEĞİZ'

Yavaş, Ankara'da bundan sonraki hizmetleri yurttaşlarla birlikte yapacaklarını belirterek, "Bundan sonra yaptığımız çalışmalarla inşallah toplu ulaşımı destekleyecek çareleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Elektrikli otobüsler almak suretiyle bundan sonra belli saatlerde eskisi gibi tercihli yollar yapmaya çalışacağız ve buradan sadece bunu halka referandumla soracağız. Belediye otobüsleri, halk otobüsleri, minibüsler ve taksici esnafı kullanacak bu yolları sadece."

'SADECE 1 MİLYON ARTMIŞ'

Yavaş'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"İnsanları bu şekilde aracıyla şehre gelmemesi için, toplu ulaşımın kullanılması için birtakım teşvikler yapacağız. Bunları da beraber yapacağız. Cumhuriyet tarihi boyunca 2 milyon araç varken sadece 2019'dan bu yana 1 milyon araç artmış.

Bunun haricinde Ulaşım Daire Başkanlığımız saydı, bir hafta içerisinde Ankara dışından gelen 700 bin araç var. 700 bin bin nüfus artışı da henüz maalesef istatistiklere yansımadı. Bir derdin çaresini en iyi o işin cefasını çekenler bilir.

Bu nedenle odamızla her konuda iş birliği yapıyoruz. Yine iş birliği yapmak suretiyle Ulaşım Daire Başkanlığımızla sizlerin de önereceği örneklerle inşallah bu soruna da hep birlikte çare bulunacağız."