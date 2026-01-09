Suriye ordusu ile YPG/PKK'lı teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor.

Erdoğan ile Şara Suriye'deki son durumu telefonda konuştu.

Görüşmede, Suriye sahasındaki son gelişmeler ve bölgede istikrarın temellerini sağlamlaştırmaya yönelik çabalar gözden geçirildi.

Cumhurbaşkanı Şara, görüşme sırasında Suriye'nin ulusal ilkelerini; bunların başında da devlet egemenliğinin tüm ülke topraklarına yayılmasını vurguladı.

Ayrıca şu anki önceliğin şunlar olduğunun altını çizdi:

• Sivillerin korunması.

• Halep şehri çevresinin güvenliğinin sağlanması.

• Yeniden imar sürecini engelleyen yasa dışı silahlı görüntülerin sona erdirilmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ülkesinin güvenlik ve istikrarı güçlendirme çabalarına verdiği desteği ifade ederek, ortak zorluklar ve tehditler karşısında ortak koordinasyonun önemini vurguladı.

İki taraf, her iki ülkedeki ilgili kurumlar arasında yakın koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Bu koordinasyonun, ortak anlayışların uygulanmasını güvence altına alması, Suriye ve Türk halklarının çıkarlarına hizmet etmesi ve bölgede barış ile kalıcı istikrar şansını artırması hedeflenmektedir.