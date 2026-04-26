Dünyanın dört bir yanından devlet başkanları ve üst düzey heyetlerin katılacağı dev organizasyon öncesi, Ankara’daki yüksek segment oteller rezervasyon, güvenlik ve operasyonel hazırlıklarını hızlandırdı. Otellerde NATO standartlarında güvenlik protokolleri devreye alınırken, güvenlik sistemleri modernize ediliyor, özel protokol alanları oluşturuluyor ve personel eğitimleri yoğunlaştırılıyor.

EKONOMİ VE İSTİHDAMDA BÜYÜK KATKI BEKLENİYOR

Zirvenin sadece otelcilik sektörüyle sınırlı kalmayacağı, lojistik, yiyecek-içecek, ulaşım, araç kiralama ve organizasyon firmaları gibi birçok alanda Ankara ekonomisine önemli bir hareketlilik getirmesi öngörülüyor. Oteller, bu talep artışını karşılamak için ek istihdam planları yaparken, personelin yabancı dil, protokol yönetimi ve kriz yönetimi konularındaki eğitimlerine ağırlık veriyor.

“DOLULUK ORANLARI YÜZDE 90 BANDINA ULAŞTI”

Turizm Otel Yöneticileri Derneği İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Gökhan Esengil, yaptığı açıklamada, zirvenin klasik turizm hareketliliğinden farklı bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Rezervasyonların büyük ölçüde kurumsal blokajlar üzerinden yapıldığını ifade eden Esengil, “Zirve tarihleri yaklaştıkça Ankara’daki yüksek segment otellerimizde doluluk oranları yüzde 90 bandına ulaştı” dedi.

Esengil, organizasyonun niteliği nedeniyle güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:“Bu tür organizasyonlarda otellerimiz yalnızca konaklama hizmeti sunan yapılar olmaktan çıkıp, kontrollü diplomatik alanlara dönüşüyor.

Giriş-çıkışlarda çok katmanlı güvenlik uygulamaları devreye alınıyor. Bazı otellerimiz tamamen ya da kat bazlı olarak delegasyonlara tahsis ediliyor. Devletimizin güvenlik birimleriyle koordinasyon en üst seviyede.

”PERSONEL EĞİTİMİ VE MARKA DEĞERİ''

Başkent otellerinin bürokrasi deneyimi sayesinde kalifiye personel kadrosuna sahip olduğunu belirten Esengil, zirveye özel eğitim programlarının devam ettiğini aktardı. Personel özellikle protokol kuralları, kriz yönetimi, yabancı dil ve hizmet standartları konularında eğitiliyor. Operasyonu desteklemek için dış kaynak kullanımı da artırılıyor.

Esengil, zirvenin ekonomik etkilerinin konaklama ile sınırlı kalmayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

“Ulaşım, restoranlar, organizasyon firmaları ve teknik hizmet sağlayıcıları bu hareketlilikten doğrudan yararlanacak. Gelen misafirlerin kişi başı harcama kapasitesinin yüksek olması, kısa vadede şehir ekonomisine ciddi bir girdi sağlayacak. Bu zirve, Ankara’nın uluslararası organizasyon kapasitesini kanıtlayarak şehrin marka değerini de güçlendirecek.”

2026 NATO Zirvesi, 2004 İstanbul Zirvesi’nden sonra Türkiye’de düzenlenecek ikinci NATO zirvesi olacak. Başkentteki otellerin hazırlıkları, hem güvenlik hem de hizmet kalitesi açısından zirvenin sorunsuz geçmesi için kritik önem taşıyor.