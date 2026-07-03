Ankara-Niğde kara yolunun Babakonağı mevkisinde saat 17.00 sıralarında yolcu otobüsü kaza yaptı.
İstanbul'dan Irak'a gitmekte olan Yahya A. idaresindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada, otobüste bulunan 2 şoför, 1 muavin ve 34 yolcudan çok sayıda kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.