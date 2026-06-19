Türkiye, 22 yıl sonra yeniden bir NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin yanı sıra gözlemci ülkelerin temsilcilerinin de katılmasının beklendiği zirve için başkentte kapsamlı hazırlıklar yürütülüyor.
Ankara NATO Zirvesine hazırlanıyor: Başkentte güvenlik, ulaşım ve konaklama alarmı
Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Liderler Zirvesi'ne yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek tarihi zirve öncesinde güvenlikten ulaşıma, otellerden kamu kurumlarına kadar başkent genelinde olağanüstü hazırlıklar sürüyor.Kaynak: Haber Merkezi
LİDERLER ANKARA'DA BULUŞACAK
ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacağını açıkladığı zirvede, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da Ankara'da olacağı teyit edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katılımının beklendiği zirveye, ANKA'nın edindiği bilgilere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de iştirak edecek. Ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin de zirveye katılması yönünde yüksek beklenti bulunuyor.
Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Türkiye'nin ev sahipliğinde 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Ankara ve İstanbul'u ziyaret etmişti. Barack Obama ise 2009 yılında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuş, 2015'te de Antalya'daki G-20 Zirvesi'ne katılmıştı. Trump ve Joe Biden ise başkanlık dönemlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmemişti.
YENİ ANKARA HAVALİMANI ZİRVENİN MERKEZİNDE
Liderler ve heyetler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Ankara Havalimanı'nı kullanacak. Daha önce askeri havalimanı olarak hizmet veren tesis, yaklaşık 8 ay süren çalışmalarla modernize edildi.
Pist uzunluğu 2 bin 450 metreden 3 bin metreye, pist genişliği ise 42 metreden 60 metreye çıkarıldı. Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla 44 uçağın aynı anda park edebilmesi sağlandı. Ayrıca 4 bin 800 metrekarelik Devlet Konukevi ve 310 araç kapasiteli açık otopark da hizmete alındı.
KIRMIZI ALAN UYGULAMASI VE 40 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ
Zirve kapsamında Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılacak. Esenboğa Havalimanı çevresi, zirvenin yapılacağı alanlar, protokol güzergahları ve heyetlerin konaklayacağı bölgelerde "kırmızı alan" uygulaması hayata geçirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi zirvenin ana toplantı noktaları olacak. Ankara Havalimanı güzergahları, Söğütözü bölgesi ve heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresi de yüksek güvenlik tedbirleriyle korunacak.
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına ek olarak 100 kritik noktaya üst düzey gözcü kameralar yerleştirilecek. Ankara'ya giriş noktalarında da sıkı güvenlik kontrolleri uygulanacak.
OTELLERDE YÜZDE 100 DOLULUK
Zirve hazırlıkları turizm sektörüne de hareketlilik getirdi. Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği'nin verilerine göre başkentteki 5 yıldızlı oteller tamamen doldu. 3 ve 4 yıldızlı otellerin de zirve haftasında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.
Yaklaşık 20 ila 25 bin yabancı misafirin Ankara'ya gelmesiyle birlikte oteller, NATO standartlarına uygun hizmet verebilmek için personeline protokol yönetimi ve yabancı dil eğitimleri düzenledi. Lüks araç kiralama şirketleri, restoranlar ve perakende sektörü de son yılların en yoğun dönemlerinden birine hazırlanıyor.
ETKİNLİKLERE ARA VERİLECEK
Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla kamu kurumlarına gönderilen genelge kapsamında, 6 Temmuz saat 06.00 ile 12 Temmuz saat 24.00 arasında sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve benzeri kamuya açık etkinlikler durduruldu.
Ayrıca 1-15 Temmuz tarihleri arasında gösteri ve yürüyüş yasağı uygulanacak. Güvenliği riske sokabilecek toplu etkinliklere izin verilmeyecek.
KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN
Zirve nedeniyle 9 ilçede (Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde) görev yapan kamu personeli 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve acil ulaşım hizmetleri dışındaki tüm devlet dairelerinde uzaktan veya kurumsal nöbetleşe çalışma modeline geçilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı kapsamındaki AGS ve ÖABT oturumlarının zirve nedeniyle ertelendiğini, sınavların 26 Temmuz'da yapılacağını açıklamıştı.
ANKARA'DA NATO İÇİN EVLER ÜZRETSİZ BOYANIYOR
Esenboğa Havalimanı protokol güzergâhında bulunan binaların dış cepheleri boyanmaya başlandı. Belediye ekipleri tarafından ücretsiz olarak yürütülen çalışmalarla, zirve kapsamında kente gelecek yabancı delegasyonların kullanacağı güzergâh üzerindeki yapıların daha düzenli bir görünüme kavuşturulması amaçlanıyor.
KAPATILACAK YOLLAR
Zirve kapsamında uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle Ankara'da bazı ana arterler trafiğe kapatılacak. Protokol konvoylarının geçişi sırasında Atatürk Bulvarı, Dikmen Caddesi, İnönü Bulvarı ve Genelkurmay Kavşağı'nda kademeli veya tam süreli trafik kısıtlamaları uygulanacak.
Delegasyonların konaklayacağı 15 otel ile toplantı merkezleri (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium) çevresi yüksek güvenlikli "Kırmızı Alan" ilan edilirken, şehre giriş noktalarındaki denetimler de sıklaştırılacak.
TBMM GENEL KURULU NATO ZİRVESİ HAFTASINDA ÇALIŞMAYACAK
Normal şartlarda her yıl 1 Temmuz’da yaz tatiline giren meclis, bu yıl çalışmalarını uzatma kararı alarak tatilini 23 Temmuz sonrasına erteledi. Ancak Ankara'daki yoğun liderler trafiği ve olağanüstü güvenlik önlemleri nedeniyle, NATO Zirvesi'nin yapılacağı hafta Meclis Genel Kurulu 3 gün boyunca kapatılarak çalışmalara ara verecek.
YOĞUN MEDYA TAKİBİ BEKLENİYOR
Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne yaklaşık 9 bin kişi katılmış, etkinliği 2 bine yakın gazeteci takip etmişti. Ankara'daki zirvede de ulusal ve uluslararası medyadan yoğun katılım bekleniyor. Türk yetkililer, uluslararası basın mensuplarına zirve güzergahında yer alan Söğütözü bölgesindeki otellerde konaklamalarını tavsiye ediyor.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de vurguladığı üzere, yetkililer Ankara'da gerçekleştirilecek zirveyi küresel güvenlik mimarisinin geleceği açısından tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.