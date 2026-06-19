Ankara NATO Zirvesine hazırlanıyor: Başkentte güvenlik, ulaşım ve konaklama alarmı

LİDERLER ANKARA'DA BULUŞACAK

ABD Başkanı Donald Trump'ın katılacağını açıkladığı zirvede, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın da Ankara'da olacağı teyit edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in katılımının beklendiği zirveye, ANKA'nın edindiği bilgilere göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de iştirak edecek. Ayrıca Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin de zirveye katılması yönünde yüksek beklenti bulunuyor.

Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, Türkiye'nin ev sahipliğinde 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında Ankara ve İstanbul'u ziyaret etmişti. Barack Obama ise 2009 yılında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmuş, 2015'te de Antalya'daki G-20 Zirvesi'ne katılmıştı. Trump ve Joe Biden ise başkanlık dönemlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmemişti.