Ankara merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, 9 Aralık 2025’te Ankara’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanının kurşunlanması olayıyla ilgili, kendilerine “Ruhsuzlar” ismini veren silahlı suç örgütünün deşifre edildiği belirtildi.

Açıklamada, örgütün birden fazla ilde çok sayıda eğlence mekanına yönelik planlı eylemlerinin bulunduğu ve belirli bir hiyerarşi içinde talimatlara göre hareket ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, 12 Aralık 2025’te düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşılarından oluşan 5 şüphelinin tutuklandığı anımsatıldı.

Suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, örgüt üyelerinin 4 farklı ilde iş yerlerine yönelik silahlı eylemler gerçekleştirdiğinin tespit edilmesi üzerine, 14 zanlının yakalanması için 6 Mayıs’ta Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Yapılan operasyonda R.K, K.Ç, A.A, T.K, A.C.E, A.D, A.M.K. ve Ş.Ö'nün gözaltına alındığı kaydedildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler ve çok sayıda fişek ele geçirildiği belirtildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6’sının tutuklandığı, 2’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı aktarıldı.

Açıklamada, silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen iki operasyonda, örgütün elebaşıları ve üyelerinden oluşan toplam 11 şüphelinin tutuklandığı belirtildi.