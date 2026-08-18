Ankara siyasi kulislerinde, rejimle ilgili kaygılar öne çıkıyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bu sebeple Balıkesir’de “İktidara bayrak açıyoruz” mitingi yaptı.

Dervişoğlu, gazetecilerle sohbeti sırasında, iktidarın Anayasa’nın ilk dört maddesine şimdilik dokunmayacağını, öncelikle eğitim dili ve vatandaşlık maddelerini değiştirmeye hazırlandığını söyledi Dervişoğlu, iktidar tarafından yeniden başbakanlığa, yani yarı başkanlığa geçilmesi veya parlamenter sisteme geri dönülmesi yönünde, nabız yoklamaları yapıldığını, konunun kendilerine de iletildiğini söyledi.

Dervişoğlu, “Bu durum karşısında herkes diyor ki, ‘birleşin, bir araya gelin.’ Bileşmemizi istedikleri partiler, İyi Parti’den ayılmış olanların kurduğu partiler. İyi Parti’den çıkmış üç parti daha var İyi Parti ile birlikte dört parti... Kastedilen seçim ittifakı ise şu anda seçim yok! Birleşme kastediliyorsa kapılarımız açık. Yalnız pazarlık yok.” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan kol kola girmişken neden biz milliyetçi partilerle bir araya gelmeyelim?” diyor.

Her iki lider, Yeni Parti ile iş birliğine da açık kapı bırakıyor ama Yeni Parti’nin, çerçeve yasa konusundaki kararsız tavrı, Dervişoğlu tarafından “Ben, butlan yönetimiyle ilgili olarak ‘gücünü milletten almayan hiçbir yapıyı veya kişiyi siyasi muhatap kabul etmeyeceğiz.’ demiştim ama Yeni Parti’de evetçilerle mi hayırcılarla mı muhatap olacağım? Hangi hayali kurdunuz da seçim çevrelerine göre bu taksimatı yaptınız? Bu durumda bizi hangi gelecek projeksiyonu içinde birlikte olabiliriz?” şeklinde yorumlandı.

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Prof. Dr. Ümit Özdağ ise “PKK'ya af yasası Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Birçok değerli ceza hukukçusu, bunların arasında Erdoğan'a danışmanlık yapmış olan ceza hukuku profesörleri de var, bu yasanın sakıncaları konusunda Cumhurbaşkanı'na yazılar, dilekçeler yollamalarına rağmen yasa tasarısı Erdoğan tarafından imzalandı ve PKK affı böylece yürürlüğe girmiş oldu. Bu yasanın uygulanması sırasında ortaya birçok hukuki ve siyasi sorunun çıkacağını çok net bir şekilde şimdiden görüyoruz. Mesela ‘Bu yasada yapılan düzenlemeler, Murat Karayılan'ın yarın Ankara'da ve İstanbul'da sokakta rahatlıkla dolaşabileceği bir hukuki çerçeve oluşturuyor’ görüşü kıymetli hukukçular tarafından dile getirilmeye başlandı bile.

Ancak mesele sadece bu af yasası değil. Bu af yasasıyla birlikte PKK ve Öcalan'ın taleplerini karşılayacak yasal ve anayasal düzenlemelerin yapılacağı görülüyor. Ve bu anayasal ve yasal düzenlemeler yapılırken Abdullah Öcalan'ın önemli bir görev üstleneceği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu son açıklamadan sonra netleşmiş durumda. Esasen PKK'lı terör örgütü şefleri, Avrupa'dan ve Kandil'den yapmış oldukları açıklamalarda, af yasasında bahis konusu olmayan üçüncü bir komisyondan ve bu komisyona başkanlık yapacak Öcalan'dan bahsetmeye başladılar bile.

Evet, Türkiye şimdi Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i tartışır ve yıkıma sürüklerken, kurucu önderleri arasında, tırnak içinde, narko terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın da olduğu bir anayasa yapım süreci başlıyor demek ki.” dedi...

Ankara’da Cumhur İttifakı’nın devletin temelleriyle uğraşmaya devam edeceği, ancak, bu gidişin, iktidarın sonunu getireceğine dair yorumlar yapılıyor ancak “İktidar gidecek” diyen aydınlar tutuklanıyor ki bu yönde bir kuvvetli rüzgar esmesin.