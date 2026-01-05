Geçtiğimiz yerel seçimde 22 yıllık AKP iktidarı sona ermişti. İlk kez AKP, ikinci sırada konumlanmıştı. Ekonomi başta olmak üzere yaşana büyük sıkıntılar ise AKP’deki düşüşü sürdürdü.

Partinin oy oranının yüzde 25 ila 30 bandında olmasını ise AKP’liler, “Açılım sürecinden nasıl çıkılacağına ve ekonominin toparlayıp, toparlayamayacağına bağlı olarak sonuç değişebilir. Açılımın olumlu sonuçlanması üzerine yeni aktörlerle yeni bir hikaye yazılabilirse belki toplanabilir” yorumlarını yapıyor.

'DİPTEN GELEN DALGADAN KİMSENİN HABERİ YOK'

Nefes yazarı Nuray Babacan, Ankara kulislerinde konuşulan AKP’lilerin analizlerini köşe yazısında aktardı. Buzdağı gibi yavaş yavaş bir erimenin olduğunun altını çizen bazı AKP’liler, “Unutmayın, yüzde 49’dan yüzde 25’lere düşmek önemli bir durum. Aniden değil, buzdağı gibi yavaş yavaş bir erimeden söz ediyoruz. Dipten gelen dalgadan kimsenin haberi yok. Bugünden onu okumakta mümkün değil, yerel seçimlerde beklenmedik yerlerde beklenmedik farklar yedik. Seçmen yine böyle bir tavır sergilerse hiçbir şeyin faydası olmaz…” şeklinde değerlendiriyor.

'BİLAL ERDOĞAN'IN ŞİMDİDEN KONUŞULMASI ZARAR VERİR'

2025 yılının son aylarında ortaya çıkan Bilal Erdoğan senaryoları ise AKP’lilerin en büyük korkusu oldu. İleride partinin başına Bilal Erdoğan’ın geçeceğine ilişkin algının erken yaratılması, bugünkü seçmen reflekslerini olumsuz etkileyebileceğini söyleyen AKP’liler, partiye zarar vereceğini söylüyor.

AKP’lilerin Bilal Erdoğan rahatsızlığında söylenenler ise şu şekilde:

“Bu olasılıkları şimdiden konuşarak seçmenin kafasını karıştırmamak lazım. Çünkü Tayyip Erdoğan ile Bilal Erdoğan’ın yaratacağı etki aynı değil. Sanki bugünden yarına değişiklik olacakmış gibi bir algı, merkezdeki seçmeni bizden uzaklaştırır. Birçok seçmen, siyasette aile ilişkilerine tepkili. Bu duygu zararımıza olur.

Geçmişte de liderlerin çocuklarıyla ilgili öyle tartışmalar yaşanmıştı. Tüm liderler kendilerinden sonrası için çocuklarını düşünür. Ancak, bunun pek de başarılı sonuçlar vermediği geçmişte görüldü. Bizim için bugünün konusu değil. Şimdiden konuşmak sakıncalı.

Erdoğan’ın aday olmasına bir engel yok. Erken seçim için 30 vekile ihtiyacımız var. DEM’liler oy verecektir. Ayrıca bağımsız milletvekilleri var. Erdoğan aday olacaktır.”