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Kaynak: AA

Çankaya Belediyesi tarafından yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, başkentin en popüler buluşma adreslerinden biri olan Kuğulu Park, yeni üyeleriyle şenlendi. Parkta hayata gözlerini açan 4 minik kuğu yavrusu, bölgenin doğal atmosferine ayrı bir canlılık getirdi.

Son katılımlarla birlikte parktaki kuğu popülasyonu toplamda 18’e ulaştı. Ailenin 11'ini büyük siyah kuğular, 4'ünü siyah kuğu yavruları, 3'ünü ise beyaz kuğular oluşturuyor.

Yavru kuğuların emniyetli ve sağlıklı bir ortamda büyüyebilmeleri adına parka gelen ziyaretçilere de büyük sorumluluk düşüyor. Ziyaretçilerden; kuğulara dışarıdan yiyecek atmamaları, yavrulara temas etmemeleri ve doğal yaşam alanlarına müdahalede bulunmamaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri rica ediliyor.