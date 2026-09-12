Kaynak: ANKA

Ankara Kent Konseyi'nin 7'nci Olağan Genel Kurulu'nda Halil İbrahim Yılmaz yeniden Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yılmaz, "Bu örnek hayatın her alanda devam etmesi bizim borcumuzun borcu olsun. Hepimiz bu seyirde kaptan olduk. Bu kilimin içerisinde her birimiz birer ilmek olduk" dedi.

Ankara Kent Konseyi'nin 7'nci Olağan Genel Kurulu, kent konseyi başkanı ve ilgili kurulların seçimi gündemiyle Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurulda Mehmet Peker ve Halil İbrahim Yılmaz, genel başkanlığa aday oldu. Nitelik oy çokluğuyla Halil İbrahim Yılmaz Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yılmaz, yaptığı teşekkür konuşmasında, şunları söyledi:

"12 Eylül'ün 46'ncı yılında insanların özgürlüklerinin kısıtlandığı günün 46'ncı yılında bugün ülkelerdeki toplumların bütün kesimleri çocukların dövüşmesi ve kavga etmesin diye bir araya geldik. Babalarının birbirlerini gırtlaklayanların çocuklarının kent müştereğiyim diye buraya geldi. Farklılıklarımızdan değil, müştereklerimizden beslendik. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanların tamamına çok ağır bir cevap verdik. Dolayısıyla farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ettik.

Toplumun içindeki bütün disiplinler olarak biz Cumhuriyet'in meşalesi, menbaı, mabedi dediğimiz Ankara üzerinden yeniden bu yurdun bütün insanını, 86 milyonu kardeşlik yapacak meşaleyi ayağa kaldırmak için iyi bir örnek sergiledik. Bu örnek hayatın her alanda devam etmesi bizim borcumuzun borcu olsun. Hepimiz bu seyirde kaptan olduk. Bu kilimin içerisinde her birimiz birer ilmek olduk. Hepinize minnettarız."