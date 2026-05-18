Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Ankara’da yeniden yükselen yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun tarihsel hafızasına, Cumhuriyet değerlerine ve gençliğe taşıdığı vizyona dikkat çeken bir farkındalık açıklaması ve video mesaj ile kutladı.

AKK Başkanı Yılmaz; başkentte spor kültürünün geçmişten bugüne uzanan yolculuğuna vurgu yaptığı açıklamada, yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun yalnızca bir spor alanı değil; Cumhuriyetin gençlerine, ortak hafızaya ve Ankara’nın spor mirasına bırakılacak önemli bir eser olduğu ifade etti.

Mirza Kök imzasıyla hazırlanan yeni 19 Mayıs Stadyumu canlandırma videosunda ise Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs Stadyumu’nda gençlerin gösterilerini izlediği tarihi anlara göndermeler yapılırken; yeniden yükselen statla birlikte Başkent’te sporun, birlik duygusunun ve ortak coşkunun yeniden hayat bulduğu güçlü bir anlatımla yansıtıldı.

Başkan Yılmaz'ın kutlama mesajı şu şekilde:

"Sporun kalbi bir asır Ankara’da attı; şimdi geleceğin tribünleri, Cumhuriyetin gençleri için yeniden doğuyor. Ankara’da sporun tarihi, Halim Çayırı’ndan Cebeci’ye uzanan alanlarda başladı; bugün ise bu miras modern statlarla geleceğe taşınıyor.

Ankara’ya kazandırılan yeni 19 Mayıs Stadyumu yalnızca bir spor kompleksi değil; Cumhuriyetin başkentinde yükselen yeni bir vizyonun simgesi olacaktır.

Bir zamanlar milli heyecanın, unutulmaz karşılaşmaların ve ortak sevinçlerin yaşandığı bu alan; bugün modern mimarisi, teknolojik altyapısı ve çok yönlü yapısıyla yeniden hayat buluyor.”

“GENÇLER BİREY OLACAK, CUMHURİYET ANKARA RUHUYLA İLELEBET YAŞAYACAK”

“Yeni 19 Mayıs Stadyumu, sadece maçların oynandığı bir yer değil; gençlerin hayal kurduğu, sporun birleştirici gücünün hissedildiği, kültürün, coşkunun ve ortak aidiyetin buluştuğu yeni bir şehir meydanı olacaktır.

Başkent Ankara’nın hafızasında yer etmiş spor kültürü; modern mimariyle, çağdaş şehircilik anlayışıyla ve genç odaklı sosyal yaşam alanlarıyla yeniden yorumlanırken, 19 Mayıs ruhu da gelecek kuşaklara güçlü bir şekilde aktarılacaktır.

Tribünlerde yükselecek her ses, sahalarda kurulacak her mücadele ve bu statta paylaşılacak her sevinç; birlik duygusunu büyüten, ortak geleceğe umut veren yeni bir Cumhuriyet hikayesinin parçası olacak, Ankara’nın hafızası yaşayacak, 19 Mayıs’ın adı ve ruhu korunacaktır"